Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Убийство Фарион и Парубия: СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора

Виталий Кирсанов
2 декабря 2025, 12:28
532
СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил в Украине по заказу РФ.
СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора
СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора / коллаж: Главред, фото: СБУ, УП

Кратко:

  • Спецоперация была проведена в октябре
  • Подозреваемый находится под стражей

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно со спецслужбами Великобритании расследовали причастность британца Росса Дэвида Катмора к диверсионной деятельности в Украине по заданию России. Об этом "Украинская правда" сообщает со ссылкой на источники в СБУ.

По их данным, совместная спецоперация была проведена в октябре и сейчас подозреваемый находится под стражей.

видео дня

Источники издания утверждают, что Катмор приехал в Украину в 2024 году как инструктор по подготовке украинских сил обороны. У него есть военный опыт в военных операциях на Ближнем Востоке.

Спецслужбы РФ передали ему оружие для выполнения заказных убийств, рассказал один из собеседников УП. В частности, следствие считает, что фигурант завозил и распределял в Украине оружие, с помощью которого были убиты активист Демьян Ганул, филолог и экс-народный депутат Ирина Фарион и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

СМИ публикует фото подозреваемого, предоставленное источниками.

"Это первая в истории спецоперация, проведенная на таком уровне между СБУ и спецслужбами Великобритании. Вот настоящий пример прекрасной работы СБУ. Так и нужно – заниматься не политическими интригами, а своей работой и ловить реальных шпионов", – написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Политик добавил, что следствие подозревает Катмора также в том, что он навел несколько атак по иностранным инструкторам в Украине, в частности, по тренировочному лагерю в Одессе.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Успешные операции СБУ - новости Украины

Как ранее писал Главред, СБУ предотвратила серию терактов в Киеве - был задержан российский агент. Он собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств. Злоумышленник под стражей.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

15 лет заключения с конфискацией имущества получил участник агентурной сети ФСБ, которую разоблачили весной этого года. Тогда контрразведка СБУ задержала сразу девять российских агентов во время подготовки серии терактов и диверсий в четырех областях Украины.

Другие новости:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине СБУ Ирина Фарион Андрей Парубий новости Украины новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

13:45Мир
Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

13:20Война
Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:55Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Последние новости

13:51

Под полом дома - целая "река": мужчина во время ремонта обнаружил лужу под бетоном

13:45

Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

13:40

Сумской главная улица Харькова была не всегда: в честь кого ее назвали большевики

13:33

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

13:20

Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
12:55

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:50

Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

12:46

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

12:39

Цветут как сумасшедшие: натуральная подкормка за минуту для любых цветов

Реклама
12:35

ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

12:32

Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

12:29

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про разводВидео

12:28

Убийство Фарион и Парубия: СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора

12:08

Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атакуВидео

11:54

В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

11:46

Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

11:38

Европейский Центробанк отказался поддержать выдачу Украине €140 млрд из активов РФ - FT

11:37

Экс-чиновника Андрея Задираку ждет экстрадиция из Греции из-за земельных схем в Украине - СМИ актуально

11:24

США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

11:14

"Не ждите" 19-летняя невеста Лепса объявила об отмене свадьбы

Реклама
10:55

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

10:50

Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:48

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

10:40

Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

10:38

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской областиФото

10:22

"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

10:07

Пять самых умных знаков зодиака: кто обладает природной гениальностью

09:59

Гороскоп на завтра 3 декабря: Львам - непростые моменты, Водолеям - интересный вечер

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

09:22

Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

09:15

"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:49

Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPTВидео

08:47

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:30

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

08:12

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

08:00

Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетиямнение

07:57

Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗВидео

07:17

Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

Реклама
06:10

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путинамнение

05:57

"Орали на меня": на онкобольную Симоньян вызверились медработники

05:24

Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

04:30

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

04:03

Не рискуйте удачей: что нельзя ставить на праздничный стол в год Огненного Коня

03:30

Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-йВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика у источника с водой за 19 с

02:26

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

02:19

Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

02:12

Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять