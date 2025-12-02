Убийство Фарион и Парубия: СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора

СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил в Украине по заказу РФ.

https://glavred.info/ukraine/ubiystvo-farion-i-parubiya-smi-soobshchili-o-zaderzhanii-inostrannogo-instruktora-10720547.html Ссылка скопирована

СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора / коллаж: Главред, фото: СБУ, УП

Кратко:

Спецоперация была проведена в октябре

Подозреваемый находится под стражей

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно со спецслужбами Великобритании расследовали причастность британца Росса Дэвида Катмора к диверсионной деятельности в Украине по заданию России. Об этом "Украинская правда" сообщает со ссылкой на источники в СБУ.

По их данным, совместная спецоперация была проведена в октябре и сейчас подозреваемый находится под стражей.

видео дня

Источники издания утверждают, что Катмор приехал в Украину в 2024 году как инструктор по подготовке украинских сил обороны. У него есть военный опыт в военных операциях на Ближнем Востоке.

Спецслужбы РФ передали ему оружие для выполнения заказных убийств, рассказал один из собеседников УП. В частности, следствие считает, что фигурант завозил и распределял в Украине оружие, с помощью которого были убиты активист Демьян Ганул, филолог и экс-народный депутат Ирина Фарион и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

СМИ публикует фото подозреваемого, предоставленное источниками.

"Это первая в истории спецоперация, проведенная на таком уровне между СБУ и спецслужбами Великобритании. Вот настоящий пример прекрасной работы СБУ. Так и нужно – заниматься не политическими интригами, а своей работой и ловить реальных шпионов", – написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Политик добавил, что следствие подозревает Катмора также в том, что он навел несколько атак по иностранным инструкторам в Украине, в частности, по тренировочному лагерю в Одессе.

Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Успешные операции СБУ - новости Украины

Как ранее писал Главред, СБУ предотвратила серию терактов в Киеве - был задержан российский агент. Он собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств. Злоумышленник под стражей.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

15 лет заключения с конфискацией имущества получил участник агентурной сети ФСБ, которую разоблачили весной этого года. Тогда контрразведка СБУ задержала сразу девять российских агентов во время подготовки серии терактов и диверсий в четырех областях Украины.

Другие новости:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред