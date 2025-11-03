Украина может "влупить" по Уренгою и "Силе Сибири": прогноз ударов вглубь РФ

Украина должна показать силу, в частности, должны быть удары по газопроводам РФ, считает Тарас Загородний.

Тарас Загородний прокомментировал вероятные цели в РФ для ударов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Важное из заявлений Загороднего:

Украина должна показать силу и ударить по газопроводу "Сила Сибири"

Необходимо, чтобы Украина нанесла удары по Уренгою

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил о том, что у Украины мало рычагов давления на Китай с целью принуждения РФ к завершению войны.

"Украина должна показать силу, в частности, должно уже что-то прилететь в газопровод "Сила Сибири". Это будет наилучшей демонстрацией Китаю силы Украины. Китай не заинтересован в завершении войны, его все устраивает и так", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт считает, что отношений Украины и Китая на данном этапе, по сути, нет.

В то же время он уверен в том, что Украина должна продемонстрировать свою силу, нанося удары по чувствительным энергетическим объектам РФ.

"Украине нужно влупить по Уренгою, "Силе Сибири" и т.д., чтобы китайцы сами пришли просить, чтобы мы этого не делали. Вот тогда Украина сможет спросить, что ей за это будет. Нужно показать силу, и тогда процесс пойдет в нужном нам направлении – только так этот мир работает", - добавил Загородний.

Удары вглубь РФ: что говорят эксперты

Украинские атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвали перебои с поставками топлива и спровоцировали рост цен на бензин внутри страны. Об этом сообщается в докладе Института изучения войны. По мнению аналитиков, образовавшийся дефицит топлива приведёт к росту расходов как для предприятий, так и для населения, что, в конечном итоге, может ускорить инфляционные процессы в России.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

