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Украина обвинила двух военных РФ в изнасиловании матери и ребенка: в OSINT установили одного из них

15 марта 2023, 10:59
В России оккупанта Евгения Чернокнижного посмертно наградили, дескать, "орденом мужества", а в школе, где он учился, установили "мемориальную доску".
Чернокнижный
Военнослужащий оккупантов РФ Чернокнижный ликвидирован на войне - аналитики / Коллаж OSINT Georgia

Украина обвинила двух российских оккупантов в совершении преступления – изнасиловании четырехлетней девочки и ее матери под дулом пистолета на глазах отца во время оккупации в Броварском районе Киевской области. Аналитики утверждают, что один из них – Евгений Чернокнижный. Дома его посмертно наградили "орденом мужества".

Как сообщает Reuters, украинская прокуратура провела расследование серии сексуальных преступлений, которые совершили российские оккупанты в четырех домах Броварского района в марте 2022 года

Одно из преступлений военных РФ – групповое изнасилование четырехлетней девочки и ее матери.

видео дня

По данным журналистов, оба оккупанта – снайперы российских войск в возрасте 32 и 28 лет. Один был ликвидирован в ходе боевых действий, а второй, Евгений Чернокнижный, вернулся в Россию. Журналисты позвонили по его номеру телефона – трубку взял брат и сказал, что Чернокнижный умер.

Также прокуроры рассказали об еще одном преступлении военных РФ – изнасиловании 41-летней беременной женщины и 17-летней девушки.

Кто такой Евгений Чернокнижный, которого обвиняют в сексуальном насилии над матерью и ребенком

Аналитики портала OSINT нашли родственников Чернокнижного, которого обвиняют в сексуальных изнасилованиях в Броварском районе. Согласно данным, речь идет о военнослужащем 15-й отдельной мотострелковой бригады. Оккупант 1994 года рождения уже ликвидирован.

В стране-агрессоре России из российского оккупанта, подозреваемого в изнасилованиях в Украине, сделали "героя". В школе, где он учился, повесили мемориальную доску и написали, что тот, дескать, "героически погиб в ходе спецоперации по денацификации на территории Украины". Ему посмертно вручили так называемый "орден мужества".

Чернокнижный
"Мемориальная доска" Чернокнижному в стране-оккупанте России / OSINT Georgia
Чернокнижный
"Награждение" Чернокнижного / OSINT Georgia
Чернокнижный
О Чернокнижном написали в СМИ оккупантов / OSINT Georgia

Преступления войск агрессора России в Украине

Жители освобожденных от оккупации РФ территорий Украины неоднократно рассказывали об издевательствах и изнасилованиях, которые совершали российские войска.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ноябре прошлого года заявил, что по данным на тот период, захватчики совершили в Украине более 47,9 тысяч военных преступлений, погибли более 8,4 тыс. мирных жителей, среди которых 440 детей.

"Зверства, с которыми мы сталкиваемся, поражают. Когда наши правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, то нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а потом жестоко убили. Нашли парня, которому перед казнью отрезали половые органы. Мы обнаруживаем такие страшные вещи каждый раз, когда освобождаем новый населенный пункт", - сказал Ермак.

В Запорожской области в селе Очерет Заря Пологовского района российские оккупационные войска убили всю семью с малолетними детьми. Отца и двух детей оккупанты расстреляли. Мать они изнасиловали и задушили.

Другие преступления оккупантов России в Украине:

Киевская область войска России изнасилование война России и Украины
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