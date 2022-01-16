В центре Одессы пожилую женщину бросили в мусорный бак и подкатили контейнер к пункту обогрева

Женщину нашли в мусорном баке в 3 часа ночи / Скриншот

В центре Одессы произошел ужасный случай. Неизвестные бросили в мусорный бак пожилую женщину, а контейнер подкатили к пункту обогрева.

По словам пастора местной протестантской миссии Федора Герасимова в Facebook, женщину случайно нашли в мусорке в 3 часа ночи.

Он считает, что это сделали намеренно с целью вызвать резонанс по факту смерти у пункта обогрева.

"Есть люди, у которых ничего святого нет. Что эти люди думали? Что она замерзнет, и потом чтобы был резонанс, что возле пункта обогрева в мусорном баке нашли мертвую замерзшую бабушку. Я хочу сказать тем людям: побойтесь Бога. Есть справедливый судья, который может рассудить и наказать", – отметил на видео Герасимов.

Пожилую женщину госпитализировали. О ее состоянии пока информации нет.

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