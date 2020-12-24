В Интерсити открывают доступ к базе лицензионных фильмов

В Интерсити можно будет смотреть лицензионные фильмы / УНИАН

В поездах Интерсити и Интерсити+ в ближайшем будущем пассажирам будет доступна услуга доступа к лицензионным фильмам и мультфильмам.

Как пресс-служба Укрзализныци, это будет платный сервис.

Пассажирам поездов также предложат доступ к фильмотеке из около 280 лицензионных фильмов на украинском языке. Смотреть фильмы можно с собственного гаджета, при этом подключение к мобильному интернету требоваться не будет.

Для получения доступа к базе художественного контента нужно приобрести в WOG-cafe специальный код – он позволяет подключиться к сети партнера железнодорожного оператора.

Работу в тестовом режиме сервис начнет уже на этой неделе. До конца года услуга будет бесплатной. Какова будет ее стоимость в дальнейшем — пока неизвестно.