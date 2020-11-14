В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства

Полиция расследует убийство молодой девушки в Киеве / УНИАН

В пятницу, 13 ноября, в Голосеевском районе в Киеве убили молодую женщину.

Тело со следами насильственной смерти обнаружили в Китаевской пустыни возле дома № 60/3 по ул. Ягодной, сообщает Киев Оперативный.

Личность убитой пока не установлена. На вид женщине 25 — 40 лет, среднего телосложения, рост примерно 165 — 175 см, лицо овальное, темно-русые волосы до плеч.

Как уточняет Обозреватель, на теле убитой есть огнестрельное ранение – ей выстрелили в висок, на лице было много крови.

Тело в пятницу, 13 ноября, обнаружил случайный прохожий. Он позвонил в полицию и сообщил, что прогуливаясь по лесопарковой зоне нашел девушки без признаков жизни.

Правоохранители просят опознать убитую девушку. Передние верхние зубы имеют дефект – щербинку. Уши со следами проколов, ногти на руках не накрашены, руки неухоженные.

Читайте такжеВ Киеве найдено изрезанное тело: раскрыты подробности убийства

На убитой была одежда:

черная куртка на пуговицах со светло-серым искусственным мехом на воротнике и рукавах;

белое (ближе к молочному) короткое платье с воротничком;

белый шарф;

телесные колготки плотностью 40 ден;

бюстгальтер цвета хамелеон, размер 1,5–2, объем груди примерно 75 см;

черное нижнее белье "бикини" в сеточку с цветочным узором.

Обута в черные сапоги-ботфорты на каблуке без замков (верх изготовлен из замши, основа – из кожзаменителя).

При себе у потерпевшей была золотистая косметичка с косметикой.

Никаких украшений у нее не обнаружено.

/ obozrevatel.com

Если вам известна личность убитой или имеются любые сведения о преступнике, просим сообщить об этом в ГУНП Киева по тел. дежурной части: 067-624-82-45; 044 -279-66-00 или 102.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове в ресторане забили до смерти бутылками охранника депутата.