В Одесской области мать обнаружила повешенной свою дочь

В Одесской области повесилась девушка

В Одесской области произошел жуткий случай - в Белгород-Днестровском районе была найдена повешенной девушка, которой исполнилось всего 22 года.

В Нацполиции сообщили, что тело дочери нашла её же мама.

При этом правоохранители уточнили, что во время мониторинга информации в Интернете были найдены сведения о том, что за несколько дней до кончины девушка была изнасилована.

Полицейские уточняют, что к ним никаких заявлений или обращений по этому происшествию не поступало как от самой девушки, так и от её родственников.

Копы утверждают, что осмотрев тело девушки после её смерти, они не обнаружили на нём внешних признаков насилия.

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Однако, информацию о возможном надругательстве решили проверить и зарегистрировали в установленном законом порядке.

Эксперту судебной медицинской экспертизы поставили целый ряд вопросов, среди которых – причина гибели девушки, а также наличие или отсутствие на её труппе следов, могущих говорить об изнасиловании.

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Правоохранители обращаются ко всем, кто имеет хоть какую-то информацию о данном происшествии, с просьбой сообщить им об этом любым удобным способом.

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