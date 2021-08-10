Жена была на заработках: мужчина в Ровенской области неоднократно зверски насиловал дочь

Пока жена была на заработках отец насиловал старшую дочь / pixabay

В Ровенской области мужчина систематически насиловал свою дочь, пока мать была на заработках. Теперь суд вынес приговор отцу шестерых детей и приговорили к 13 годам лишений свободы.

Как сообщает прокуратура Волынской области, Ровенский апелляционный суд оставил в силе приговор Киверцовского районного суда в отношении мужчины, который неоднократно насиловал свою дочь.

Мужчина проведет за решеткой 13 лет.

"Следствие установило, что 42-летний житель Камень-Каширского района, отец шести несовершеннолетних детей, в течение двух лет пока жена была на заработках насиловал старшую дочь, которой на тот момент было 13-14 лет", - говорится в сообщении.

Своей вины мужчина не признал, но собранные доказательства доказали его вину.

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Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы, однако сторона защиты считала приговор слишком суровым и подала апелляцию.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Как рассказали в Главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области, педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.