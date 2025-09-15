В Украине обновили тесты по ПДД: что теперь спрашивают на экзамене

Изменения в тестах по ПДД вступили в силу 12 сентября текущего года.

В Украине обновили тесты по ПДД / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что изменилось для будущих водителей в тестах по ПДД

Из каких заданий состоит тестовый экзамен

В Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения. Изменения вступили в силу 12 сентября. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Что изменилось для будущих водителей

Обновления касаются:

дорожных знаков и разметки;

основ безопасного вождения;

отдельных положений, учтенных в тестах.

Изменения коснулись и отдельных блоков, например, в разделе "Дорожные знаки" изменили задания №206 и №207, а в части "Дорожная разметка" - вопросы №9, №10 и №13.

Также изменен вопрос №87 в разделе "Основы безопасного вождения".

Из каких заданий состоит экзамен ПДД

Теоретическая часть экзамена в сервисном центре МВД включает 20 тестовых вопросов, для их прохождения кандидату дается 20 минут.

Во время тестирования будущий водитель может сделать максимум две ошибки. Если ошибок больше - экзамен не сдан.

Среди 20 вопросов есть 10 - по правилам дорожного движения, 4 - по основам безопасности движения, 4 - по устройству и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории и еще 2 - по оказанию первой домедицинской помощи.

Будущий водитель имеет право проходить экзамен неограниченное количество раз, однако повторная попытка разрешается только после 10-дневного интервала.

Штрафы для водителей в Украине - последние новости

Как писал Главред, из-за халатности водителей могут возникать штрафы за номерные знаки. Самые распространенные нарушения:

загрязненные номера, которые не читаются с 20 метров;

ненадежное крепление, из-за которого номер может потеряться;

неправильное расположение знака.

Кроме того, в Украине готовятся существенные изменения в правила дорожного движения. Верховная Рада рассматривает законопроект №12172, который предусматривает усиление ответственности за нарушение ПДД на перекрестках и пешеходных переходах.

Ранее сообщалось о том, что в Украине ужесточили ответственность за управление транспортом без соответствующей категории водительского удостоверения.

О ведомстве: Министерство внутренних дел Украины

