В Украине обновили тесты по ПДД: что теперь спрашивают на экзамене

Вы узнаете:
- Что изменилось для будущих водителей в тестах по ПДД
- Из каких заданий состоит тестовый экзамен
В Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения. Изменения вступили в силу 12 сентября. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Что изменилось для будущих водителей
Обновления касаются:
- дорожных знаков и разметки;
- основ безопасного вождения;
- отдельных положений, учтенных в тестах.
Изменения коснулись и отдельных блоков, например, в разделе "Дорожные знаки" изменили задания №206 и №207, а в части "Дорожная разметка" - вопросы №9, №10 и №13.
Также изменен вопрос №87 в разделе "Основы безопасного вождения".
Из каких заданий состоит экзамен ПДД
Теоретическая часть экзамена в сервисном центре МВД включает 20 тестовых вопросов, для их прохождения кандидату дается 20 минут.
Во время тестирования будущий водитель может сделать максимум две ошибки. Если ошибок больше - экзамен не сдан.
Среди 20 вопросов есть 10 - по правилам дорожного движения, 4 - по основам безопасности движения, 4 - по устройству и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории и еще 2 - по оказанию первой домедицинской помощи.
Будущий водитель имеет право проходить экзамен неограниченное количество раз, однако повторная попытка разрешается только после 10-дневного интервала.
Штрафы для водителей в Украине - последние новости
Как писал Главред, из-за халатности водителей могут возникать штрафы за номерные знаки. Самые распространенные нарушения:
- загрязненные номера, которые не читаются с 20 метров;
- ненадежное крепление, из-за которого номер может потеряться;
- неправильное расположение знака.
Кроме того, в Украине готовятся существенные изменения в правила дорожного движения. Верховная Рада рассматривает законопроект №12172, который предусматривает усиление ответственности за нарушение ПДД на перекрестках и пешеходных переходах.
Ранее сообщалось о том, что в Украине ужесточили ответственность за управление транспортом без соответствующей категории водительского удостоверения.
О ведомстве: Министерство внутренних дел Украины
Министерство внутренних дел Украины (МВД Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.
МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.
