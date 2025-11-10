Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

Коротко:
- В Киеве появился новый экспериментальный сигнал светофора
- На светофоре будет дополнительная секция с красным крестом
- Сигнал означает, что встречное движение остановлено, и водитель может безопасно повернуть налево
С 11 ноября на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве начнется эксперимент по внедрению нового типа светофорного сигнала "Греческий крест".
Эксперимент реализуется в рамках Недели безопасности дорожного движения с целью повышения безопасности при выполнении левосторонних поворотов. Это первая такая инициатива в Украине, заимствованная из практики европейских стран. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в КГГА.
Отмечается, что на светофоре установят дополнительную секцию с красным сигналом в виде равностороннего креста (плюса).
Что означает сигнал светофора "Греческий крест"
Включенный сигнал означает, что встречное движение остановлено, и водитель может безопасно повернуть налево.
"Таким образом, светофорная секция Греческий крест не запрещает проезд, а наоборот подтверждает возможность маневра, поскольку встречный поток в этот момент стоит", - говорится в сообщении.
Эксперимент продлится два месяца, в течение которых специалисты будут собирать и анализировать данные об эффективности новой системы. Водители могут оставлять свои отзывы на электронную почту kyiv.codr@kyivcity.gov.ua или в комментариях на страницах предприятия в социальных сетях.
Главред ранее объяснял, что означает необычный синий дорожный знак с "кренделем". Забавный знак подсказывает, что неподалеку есть пекарня. Его можно встретить во время поездки по Исландии, где расстояния между городами могут быть значительными, поэтому информация о возможности приобретения свежего хлеба имеет практическое значение.
Кроме того, на дорогах появилась красная сплошная разделительная полоса. Новая разметка появилась на испанских дорогах - на участках, где ранее случались серьезные ДТП. По замыслу дорожников, красный цвет выбрали потому, что он вызывает у водителя мгновенную ассоциацию с опасностью, заставляя сосредоточиться.
Напомним, недавно Главред объяснял, что означает желтый квадрат с черным кругом, который многие водители видят впервые. Этот незаметный символ указывает на экстренный объездной маршрут в случае перекрытия автомагистрали или другой дороги.
