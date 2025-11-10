Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

На светофоре установят дополнительную секцию с красным сигналом в виде равностороннего креста (плюса).

Греческий крест - в Киеве появился новый сигнал светофора / Коллаж: Главред, фото: КГГА, Anita Da Silva

Коротко:

В Киеве появился новый экспериментальный сигнал светофора

На светофоре будет дополнительная секция с красным крестом

Сигнал означает, что встречное движение остановлено, и водитель может безопасно повернуть налево

С 11 ноября на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве начнется эксперимент по внедрению нового типа светофорного сигнала "Греческий крест".

Эксперимент реализуется в рамках Недели безопасности дорожного движения с целью повышения безопасности при выполнении левосторонних поворотов. Это первая такая инициатива в Украине, заимствованная из практики европейских стран. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в КГГА.

Отмечается, что на светофоре установят дополнительную секцию с красным сигналом в виде равностороннего креста (плюса).

Что означает сигнал светофора "Греческий крест"

Включенный сигнал означает, что встречное движение остановлено, и водитель может безопасно повернуть налево.

"Таким образом, светофорная секция Греческий крест не запрещает проезд, а наоборот подтверждает возможность маневра, поскольку встречный поток в этот момент стоит", - говорится в сообщении.

Эксперимент продлится два месяца, в течение которых специалисты будут собирать и анализировать данные об эффективности новой системы. Водители могут оставлять свои отзывы на электронную почту kyiv.codr@kyivcity.gov.ua или в комментариях на страницах предприятия в социальных сетях.

