"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

Валентина Подвербная известна тем, что родила дочь в 65 лет, она забеременела путем искусственного оплодотворения.

Умерла Валентина Подвербная / коллаж: Главред, фото: Общественное Чернигов, ТСН

В Чернигове на 81 году жизни скончалась старейшая роженица Украины Валентина Григорьевна Подвербная. Об этом сообщила черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз, пишет ТСН.ua.

"Смерть подтверждена. Причиной послужили возраст и болезни. Занимаемся организацией похорон", - сообщила нам Туник-Фриз.

Некоторое время назад произошел громкий скандал в семье Подвербных - дочь Подвербной, Анна, сообщала в соцсетях, что живет в антисанитарных условиях, что мать рвет на нее одежду.

Когда Анне Подвербной было 12 лет, девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых сообщила о том, что ее мать Валентина Подвербная якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз. Также школьница пожаловалась, что мать нецензурно ругается и "хочет довести ее до самоубийства".

Анна-Мария также утверждала, что ее мать могла иметь проблемы с ментальным здоровьем.

Исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно отобрать девочку у Подвербной. Ребенок был направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной. При этом родительских прав ее не лишали.

В Службе по делам детей Черниговского городского совета в конце 2024 года сообщали, что претензий к исполнению опекуншей обязанностей нет.

"Сейчас девочка продолжает проживать в новой семье. У нас нет замечаний к ней (семье) касательно исполнения опекунских обязанностей. В свою очередь, мама все время спрашивает о своем ребенке, беспокоится о ней. Я знаю, что они (Анна и Валентина Подвербные) общаются. Известно, что встречи согласовываются с опекуншей. Известно, что и ребенок периодически приходит к ней (Валентине Подвербной, - ред.), встречаются и на нейтральной территории", - сообщали в 2024 году соцработники.

Аня Подвербная в свой 14-й день рождения / Фото: ТСН

Аня Подвербная написала матери письмо

Опекун Елена Ятченко передала ТСН.ua в письменном виде то, с чем хотела бы обратиться Анна Подвербная к своей матери.

"Мама, я знаю, что ты меня вряд ли поймешь, но я хочу обратиться к тебе. Я хочу верить, что ты на самом деле желаешь мне добра. Если это действительно так, то признай, что тебе со мной тяжело. Мы не можем жить вместе. Я очень хочу, чтобы ты это поняла и не грустила из-за этого. Я много страдала и не желаю страданий тебе. Даже мысли о возвращении для меня тяжелые и стрессовые, я этого очень боюсь. Ты знаешь, что можешь делать неправильно, и мне из-за этого очень больно. Сейчас мне хорошо. Я нашла спокойствие и дом, где мне тепло и уютно. Здесь я спокойна и здесь хочу жить. Свое будущее я представляю именно здесь, рядом с Леной. И не из-за того, что я выбрала между нею и тобой, на самом деле выбор стоял между тем жить или умереть. Я не могла больше жить с тобой и поэтому попросила о помощи", - писала Анна Подвербная.

Валентина Подвербная - что известно

Как сообщал Главред, в 2020 году Валентина Подвербная решилась на процедуру ЭКО и впоследствии родила девочку. Деньги на искусственное оплодотворение пенсионерка собирала долгие годы, торгуя на черниговском базаре. Забеременеть ей удалось только после третьей процедуры.

В январе 2022 года стало известно, что материнство Валентины Подвербной оспорит в суде жительница Израиля, которая подозревает, что ее яйцеклетки украли.

Весной 2023 года в Украине разразился скандал вокруг самой пожилой мамы Украины Валентины Подвербной и ее дочери Анны-Марии. Девочку передали опекунам после того, как она написала в соцсети пост с просьбой о помощи.

