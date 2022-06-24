"Все перли, что могли": оккупанты РФ хвастаются женам мародёрством в Украине

Один из оккупантов похвастался своей благоверной, что украл у украинской семьи телевизор.
Находящиеся в Украине российские оккупанты в телефонных разговорах хвастаются своим родственникам о том, как занимаются мародерством на захваченных территориях.
Перехваты соответствующих переговоров оккупантов РФ со своими женами публикует Главное управление разведки Министерства обороны.
Отметим, что один из оккупантов похвастался своей благоверной, что украл у украинской семьи телевизор.
"Ты понимаешь, где я нахожусь. И тут были моменты - командир наш... Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал, все что мог. Я когда зашел, он в коробке. Коробку открыл – нифига себе, я его достал и ушел", - восторженно рассказывает рашист о грабежах домов украинцев.
"Там все перли, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего… Там - мама родная! Ты даже вообразить себе не можешь, сколько всего. Этот мой телевизор – это капля в море", - добавил военный преступник РФ.
Напомним, ранее правоохранители установили военнослужащих российской в/ч 46108, нарушивших законы и обычаи войны. Это Баясхалан Шультумов и Павел Аганаев.
Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, к такому выводу пришли сотрудники прокуратуры совместно с СБУ и Департаментом спецрасследований Нацполициии.
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