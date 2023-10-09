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ВСУ получили 120 дронов при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины получили очередную партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 и зарядных станций EcoFlow Delta 2, сообщили представители фонда.

5 дронов и 2 зарядные станции поступили в распоряжение одного из подразделений, принимающих участие в наступательной операции на Запорожском направлении.

Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили 120 дронов разного типа, в том числе ударного.

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Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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