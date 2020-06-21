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Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве: нашли тело второго погибшего

На месте жутковго взрыва в жилом доме нашли еще одно тело.

21 июня 2020, 12:34
В Киеве сегодня в результате взрыва повреждены несколько этажей дома
В Киеве на Позняках произошел взрыв в доме / dsns.gov.ua

На месте взрыва жилого дома на Позняках спасатели обнаружили тело второго погибшего.

На место происшествия приехал мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков.

Отметим, взрывом разрушены 4-8 этажи 9-этажного дома.

По последним данным, 21 человека эвакуировали, под завалами нашли троих живых. Продолжается спасательная операция.

На месте работают более сотни спасателей, задействовано 18 единиц техники.

Кроме того, взрыв повредил бетонную стену в торце дома, сохраняется опасность обвала.

Улица вокруг взорванного дома перекрыта - все пострадавшие жители многоэтажки смогут переночевать в интернате на Харьковском шоссе.

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Напомним, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей, из-под завалов освободили одного человека, а еще троих – освобождают. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

взрыв новости Киева
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