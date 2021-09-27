Затащил в парк: в Одессе жестоко изнасиловали и ограбили девочку

Мужчина изнасиловал девушку / pixabay

В Одессе в Малиновском районе 29-летний мужчина затащил в парк и изнасиловал 21-летнюю девушку.

Как рассказали в Нацполиции Одесской области, мужчина напал на девушку, когда она возвращалась домой.

"По предварительным данным, на девушку, которая возвращалась с работы в пятницу, 24 сентября, напал 29-летний мужчина. Он затащил ее в парк, где изнасиловал и украл мобильный телефон и 3 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители разыскали злоумышленника. Это - уроженец Раздельнянского района Одесской области.

Ему инкриминируют ч.1 ст.152 и ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Читайте такжеИзнасиловали и вывезли за село: под Полтавой судят знакомых погибшей 16-летней девушки

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.