Дочь насиловали на глазах матери: правозащитница рассказала о зверствах рашистов

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В захваченном российскими оккупантами Херсоне орки изнасиловали женщину, а также ее дочь, рассказала правозащитница из организации La Strada Украина Алена Кривуляк.

По ее словам, потерпевшая рассказала о фактах группового изнасилования со стороны российских оккупантов в отношении нее и ее 17-летней дочери.

"Дочь видела, как насиловали ее маму, и мама, в свою очередь, точно так же видела, как насиловали ее дочь", - описывает правозащитница ужасы, устроенные русскими в Украине.

По ее словам, мать очень подавлена. И она отчасти ненавидит себя за то, что она не смогла защитить свою дочь.

"Но в то же самое время и сама мама, и все люди, которые, например, знают о таких пострадавших, должны понимать, что в этой ситуации, когда напротив тебя находятся люди с оружием, ты просто ничего физически и эмоционально не можешь сделать для того, чтобы себя защитить", - подчеркнула она.

Собеседница говорит, что еще огромной проблемой является то, что данная женщина вместе с девочкой проживают на временно неподконтрольных Украине территориях, что, в свою очередь, имеет определенные затруднения, чтобы обратиться к украинской власти.

"Например, просто даже банально вызвать полицию по номеру 102 возможности нет, потому что на временно неподконтрольных Украине территориях просто не может приехать украинская полиция. Как таковой территориальной обороны там тоже нет. И поэтому, к сожалению, так и получается, что эта женщина со своим ребенком осталась один на один. Но в любом случае мы говорили, конечно же, о важности обращаться в медицинские учреждения, потому что не важно, подконтрольная это Украине территория или нет, врачи должны в любом случае предоставить помощь человеку, женщине, ребенку, которые пострадали от изнасилования", - добавила Кривуляк.

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Как сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.