Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

Удары ВСУ по территории РФ могут стать более эффективными.

Удары ракетами Tomahawk по РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы:

Ракеты Tomahawk могут ослабить эффективность армии РФ

В зоне досягаемости ракет находятся по меньшей мере 1945 военных объектов

Американские крылатые ракеты Tomahawk позволят ВСУ ослабить боевую эффективность российской оккупационной армии на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска могут наносить дальнобойные удары дронами по большей части территории страны-агрессора России, но полезные нагрузки беспилотников ограничены и не пригодны для уничтожения специализированных объектов.

По словам аналитиков, решить эту проблему могли бы американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

"В зоне досягаемости модификации этих ракет с дальностью поражения 2500 км находятся не менее 1945 российских военных объектов, а в зоне досягаемости модификации с дальностью ударов на 1600 км - не менее 1655 объектов", - говорится в отчете.

В ISW добавляют, что удары ракетами с большей боевой частью в глубину вражеского тыла, позволили бы ВСУ существенно повредить, а возможно и уничтожить, ключевые военные объекты РФ.

"Такими объектами могут быть завод по производству дронов Shahed в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области, откуда Россия поднимает стратегические бомбардировщики для ударов крылатыми ракетами по Украине", - подытожили аналитики.

Удары ракетами вглубь РФ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что если США согласятся передавать Украине ракеты Tomahawk параллельно с разрешением наносить удары вглубь РФ, то у ВСУ появятся новые возможности.

По его мнению, в зоне поражения может оказаться вражеская логистика среднего уровня, склады, арсеналы, аэродромы, полевые штабы.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Tomahawk - что известно

Как сообщал Главред, специальный представитель президента Дональда Трампа в Украине и России Кит Келлог сказал, что США рассматривают возможность удовлетворить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении крылатых ракет Tomahawk и разрешения Киеву наносить удары ими по территории России.

В то же время, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что Россия "должным образом" отреагирует в случае, если Соединенные Штаты передадут Украине ракеты Tomahawk, пригрозив ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном.

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган.

