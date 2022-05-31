Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам.

С первого месяца войны на счета "Повернись Живим" и потребности ВСУ FAVBET Foundation перечислил более 4 млн грн. Ежемесячно с октября 2021 фонд перечисляет 100 000 грн для реабилитации воинов.

Благотворительный фонд FAVBET Foundation, целью которого является создание экосистемы положительного влияния и обеспечения условий для развития детского спорта и спортивной инфраструктуры, образовательных программ и государственных инициатив, приостановил все плановые проекты и переориентировался на помощь пострадавшим в Украине и переселенцам.

Война в Украине показала сплоченность граждан: медиаканалы и социальные сети транслируют волонтерские призывы, общество общими усилиями собирает средства на технику для ВСУ и гуманитарную помощь для гражданских.

Благотворительный фонд Favbet Foundation, основанный в 2020 году, уже реализовал около 100 благотворительных инициатив в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Среди них: передача 4300 ПК для сельских библиотек в 15 областях Украины в рамках совместного impact-проекта "Цифровизация библиотек" – совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом Президента и Украинской библиотечной ассоциацией. Также передача 2100 плазменных телевизоров в детские дома семейного типа. На полном обеспечении фонда сейчас находятся 2 детских дома.

В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

"Украинцы должны изучать местный язык, хотя бы на минимальном уровне, а также английский, который является обязательным в мире. В будущем мы очень надеемся, что это поможет украинцам не только в базовых делах, но и будет способствовать их попыткам найти работу, повысить свою конкурентоспособность",– отметил президент благотворительного фонда Андрей Матюха.

На воплощение идеи понадобилось меньше недели. За это время команде фонда удалось найти место, преподавателей, студентов, учебные материалы, кафедры и все остальное, что нужно для изучения иностранных языков. Объявление об открытии курсов организаторы публиковали на разных форумах, что быстро стало известно среди украинцев, которые сейчас находятся в Загребе. Ожидается, что до конца месяца в центре будут учиться не менее 100 студентов.

За три месяца войны компанией были построены логистические маршруты перевозки гуманитарной помощи из Львова в Киев и перевезено более 100 тонн гуманитарного груза. На постоянной основе фонд передает для нужд ВСУ снаряжение, компьютерную технику, жесткие диски, дополнительное оборудование для современных сетей связи, средства гигиены и продукты питания. На средства FAVBET Foundation приобретено 100 комплектов амуниции для защитников страны в рядах Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

"Мы мыслим глобально: содействовать социальным институтам и развитию будущих поколений, поддерживать диалог с обществом, получать обратную связь от реципиентов и действовать сообща", – говорит президент благотворительного фонда Андрей Матюха.

В 2021 году FAVBET Foundation поддерживал и привлекал особое внимание к Национальной стратегии создания безбарьерного пространства при поддержке Первой леди Елены Зеленской. Компания Favbet с командой благотворительного фонда выступила партнером выставки Photo Kyiv 2021, проходившей в этом году под лозунгом "Невидимая жизнь". Программа раскрыла актуальную социальную тему создания безбарьерной среды.

В рамках других проектов команда FAVBET Foundation сопровождает детские футбольные команды и создает равные возможности для занятия спортом: в 2020 году была построена workout-зона на НСК "Олимпийский", свободная для посещения как взрослыми, так и детьми.











