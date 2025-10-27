План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

План прекращения огня в войне России против Украины может быть готов уже в течение следующей недели или десяти дней - Зеленский раскрыл его детали.

Зеленский раскрыл детали плана прекращения огня и принял важное решение / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что может принудить Путина к миру

На какую уступку по войне пошел Зеленский

Какая сейчас ситуация на фронте - какой дедлайн поставил Путин для захвата Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд ключевых заявлений о войне, перспективах мира и поддержке Украины Западом. По его словам, вместе с союзниками Украина готовит план прекращения огня в течение ближайших 7-10 дней, и отметил необходимость оснащения Украины дальнобойными ракетами для давления на Кремль. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского о войне и давлении на Россию.

Что может принудить Путина к миру

Президент Владимир Зеленский в интервью Axios отметил, что новые санкции, введенные президентом Дональдом Трампом, ослабят российскую военную систему, однако Украина все еще нуждается в ракетах большой дальности, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зеленский отметил, что эти санкции могут быть эффективными, однако подчеркнул, что Путин не отступит без дальнейшего усиления давления. По оценкам Украины, ограничения США против российских нефтяных компаний способны уменьшить экспорт нефти на 50%, что будет означать потерю около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Зеленский также выразил надежду, что за этими действиями последуют новые вторичные санкции и дополнительные шаги со стороны Конгресса.

"Президент Трамп обеспокоен эскалацией. Но я думаю, что если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Я считаю, что если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции являются одним из таких средств, но нам также нужны ракеты большой дальности", - сказал Зеленский.

Санкции против России / Инфографика: Главред

О чем Зеленский говорил с Трампом

Накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским его заявление о предстоящих переговорах с Владимиром Путиным в Будапеште вызвало напряженность между сторонами. Во время переговоров в Белом доме обсуждали возможные варианты мирного соглашения и просьбу Украины о предоставлении ракет большой дальности Томагавк. Зеленский охарактеризовал встречу как конструктивную, хотя и сложную.

"Мои переговоры с президентом Трампом касались давления на Россию. Я думаю, что он хотел оказать на них давление, но не хотел эскалации или закрытия окна... для дипломатии", - сказал он.

Сравнение ракет Томагавк и Калибр / Инфографика: Главред

На какую уступку по войне пошел Зеленский

Зеленский также отметил, что в рамках переговоров с Трампом согласился на компромисс - рассмотреть вариант замораживания линии фронта как основу для дальнейших переговоров. Эту идею Трамп впоследствии озвучил публично.

Однако после того, как Путин остался на своих жестких позициях, а телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и российским министром иностранных дел Лавровым не дал результатов, Трамп кардинально изменил курс - отменил саммит в Будапеште и ввел санкции против России.

"Насколько я знаю, разговор между Рубио и Лавровым не был положительным. Они сделали то же самое после Аляски. Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его люди отвергают то, что говорит Трамп", - утверждал Зеленский.

Удары по России и поставки Томагавков

Зеленский подчеркнул, что заставить Путина сесть за стол переговоров возможно только тогда, когда Украина получит возможность наносить удары по военным и энергетическим целям в глубине России. По его мнению, даже сама угроза таких атак может подтолкнуть Кремль к диалогу, если Путин осознает, что отказ от переговоров создаст проблемы для российской энергосистемы.

"Мы говорим не только о "Томагавках". США имеют много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным - это давление", - сказал Зеленский.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Какой должен быть план окончания войны

Кроме того, отмечается, что после встречи Зеленского с Трампом премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказал идею разработать мирный план, похожий на инициативу Трампа по Газе.

Зеленский обсудил это предложение с европейскими лидерами, отметив, что ситуация в Украине существенно отличается, но он готов присоединиться к совместной работе над коротким, конкретным планом прекращения огня в течение ближайших десяти дней.

"План должен быть коротким. Несколько коротких моментов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней", - сказал президент.

В то же время он выразил сомнение в готовности Путина согласиться на любые мирные условия.

Какая сейчас ситуация на фронте - какой дедлайн поставил Путин для захвата Донбасса

Зеленский опроверг утверждения об успехах российских войск на фронте, подчеркнув, что во время разговора с Трампом четко объяснил, что эти сообщения не соответствуют действительности. По его словам, даже данные американской разведки свидетельствуют о том, что сейчас ни одна из сторон не имеет преимущества на поле боя.

"Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - продолжил он.

Зеленский заявил, что по данным украинских генералов, только в 2025 году Россия потеряла 346 тысяч военных - погибшими и ранеными. По его словам, эта цифра почти равна количеству мобилизованных за этот период.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина - чего ждать Украине

В конце недели Трамп проведет встречу в Южной Корее с лидером Китая Си Цзиньпином, и Зеленский надеется, что итогом этих переговоров станет уменьшение закупок Китаем российской нефти в рамках торговой сделки с США.

"Я считаю, что разговор президента Трампа с президентом Си является очень важным. По моему мнению, самым сильным шагом будет отказ Индии и Китая покупать энергоносители у России, прежде всего нефть", - сказал он.

Позиция Китая относительно войны России против Украины / Инфографика: Главред

Какими могут быть последствия изменения политики Трампа в отношении России и войны

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в инетрвью Главреду отметил, что введенные Соединенными Штатами санкции являются лишь первым этапом и пока касаются двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Однако это охватывает не весь экспорт нефти из России, ведь остаются другие игроки, в частности "Газпром нефть" и мелкие поставщики. Таким образом, существует потенциал для дальнейшего расширения ограничений.

Трамп, по словам эксперта, сделал символический шаг, введя санкции против ключевых компаний, чтобы продемонстрировать серьезность намерений, одновременно оставив возможность для дальнейшего усиления давления. Следующими шагами могут стать ограничения в сфере торговли сжиженным газом, а также вторичные санкции против стран и компаний, сотрудничающих с Россией.

Россия в определенной степени адаптировалась к санкциям, поэтому эффект от них будет ощутимым, но не долговременным, что потребует постоянного обновления и усиления ограничений. Основной акцент, как подчеркивает Горбач, сосредоточится не столько на самой России, сколько на давлении на ее ключевых торговых партнеров - прежде всего Китай и Индию.

"Трамп планирует 30 октября-1 ноября встречаться с Си Цзиньпинем в Южной Корее на Саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Разговоры Трампа с Си Цзиньпинем прежде всего будут по торговле. Ключевое для Трампа - это торговый баланс: нужно продавать больше американских товаров китайцам, чем сейчас, и американские нефть или газ вполне могут заменить российские на китайском рынке. Об этом они могут говорить. Не возьмусь сейчас предсказать реакцию Китая, но американская сторона будет зондировать вопрос сворачивания российского импорта в Китай, прежде всего нефти и нефтепродуктов, но и всех энергетических продуктов, которые могут быть замещены американскими. Поэтому ближайшая неделя определит дальнейшее развитие событий в американо-российских переговорах. Подключится фактор Китая, и он будет определяющим", - резюмирует он.

