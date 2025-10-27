Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

Юрий Берендий
27 октября 2025, 15:44
615
План прекращения огня в войне России против Украины может быть готов уже в течение следующей недели или десяти дней - Зеленский раскрыл его детали.
План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин
Зеленский раскрыл детали плана прекращения огня и принял важное решение / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что может принудить Путина к миру
  • На какую уступку по войне пошел Зеленский
  • Какая сейчас ситуация на фронте - какой дедлайн поставил Путин для захвата Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд ключевых заявлений о войне, перспективах мира и поддержке Украины Западом. По его словам, вместе с союзниками Украина готовит план прекращения огня в течение ближайших 7-10 дней, и отметил необходимость оснащения Украины дальнобойными ракетами для давления на Кремль. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского о войне и давлении на Россию.

видео дня

Что может принудить Путина к миру

Президент Владимир Зеленский в интервью Axios отметил, что новые санкции, введенные президентом Дональдом Трампом, ослабят российскую военную систему, однако Украина все еще нуждается в ракетах большой дальности, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зеленский отметил, что эти санкции могут быть эффективными, однако подчеркнул, что Путин не отступит без дальнейшего усиления давления. По оценкам Украины, ограничения США против российских нефтяных компаний способны уменьшить экспорт нефти на 50%, что будет означать потерю около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Зеленский также выразил надежду, что за этими действиями последуют новые вторичные санкции и дополнительные шаги со стороны Конгресса.

"Президент Трамп обеспокоен эскалацией. Но я думаю, что если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Я считаю, что если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции являются одним из таких средств, но нам также нужны ракеты большой дальности", - сказал Зеленский.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

О чем Зеленский говорил с Трампом

Накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским его заявление о предстоящих переговорах с Владимиром Путиным в Будапеште вызвало напряженность между сторонами. Во время переговоров в Белом доме обсуждали возможные варианты мирного соглашения и просьбу Украины о предоставлении ракет большой дальности Томагавк. Зеленский охарактеризовал встречу как конструктивную, хотя и сложную.

"Мои переговоры с президентом Трампом касались давления на Россию. Я думаю, что он хотел оказать на них давление, но не хотел эскалации или закрытия окна... для дипломатии", - сказал он.

Сравнение ракет Tomahawk и Калибр
Сравнение ракет Томагавк и Калибр / Инфографика: Главред

На какую уступку по войне пошел Зеленский

Зеленский также отметил, что в рамках переговоров с Трампом согласился на компромисс - рассмотреть вариант замораживания линии фронта как основу для дальнейших переговоров. Эту идею Трамп впоследствии озвучил публично.

Однако после того, как Путин остался на своих жестких позициях, а телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и российским министром иностранных дел Лавровым не дал результатов, Трамп кардинально изменил курс - отменил саммит в Будапеште и ввел санкции против России.

"Насколько я знаю, разговор между Рубио и Лавровым не был положительным. Они сделали то же самое после Аляски. Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его люди отвергают то, что говорит Трамп", - утверждал Зеленский.

Удары по России и поставки Томагавков

Зеленский подчеркнул, что заставить Путина сесть за стол переговоров возможно только тогда, когда Украина получит возможность наносить удары по военным и энергетическим целям в глубине России. По его мнению, даже сама угроза таких атак может подтолкнуть Кремль к диалогу, если Путин осознает, что отказ от переговоров создаст проблемы для российской энергосистемы.

"Мы говорим не только о "Томагавках". США имеют много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным - это давление", - сказал Зеленский.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Какой должен быть план окончания войны

Кроме того, отмечается, что после встречи Зеленского с Трампом премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказал идею разработать мирный план, похожий на инициативу Трампа по Газе.

Зеленский обсудил это предложение с европейскими лидерами, отметив, что ситуация в Украине существенно отличается, но он готов присоединиться к совместной работе над коротким, конкретным планом прекращения огня в течение ближайших десяти дней.

"План должен быть коротким. Несколько коротких моментов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней", - сказал президент.

В то же время он выразил сомнение в готовности Путина согласиться на любые мирные условия.

Какая сейчас ситуация на фронте - какой дедлайн поставил Путин для захвата Донбасса

Зеленский опроверг утверждения об успехах российских войск на фронте, подчеркнув, что во время разговора с Трампом четко объяснил, что эти сообщения не соответствуют действительности. По его словам, даже данные американской разведки свидетельствуют о том, что сейчас ни одна из сторон не имеет преимущества на поле боя.

"Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - продолжил он.

Зеленский заявил, что по данным украинских генералов, только в 2025 году Россия потеряла 346 тысяч военных - погибшими и ранеными. По его словам, эта цифра почти равна количеству мобилизованных за этот период.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина - чего ждать Украине

В конце недели Трамп проведет встречу в Южной Корее с лидером Китая Си Цзиньпином, и Зеленский надеется, что итогом этих переговоров станет уменьшение закупок Китаем российской нефти в рамках торговой сделки с США.

"Я считаю, что разговор президента Трампа с президентом Си является очень важным. По моему мнению, самым сильным шагом будет отказ Индии и Китая покупать энергоносители у России, прежде всего нефть", - сказал он.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая относительно войны России против Украины / Инфографика: Главред

Какими могут быть последствия изменения политики Трампа в отношении России и войны

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в инетрвью Главреду отметил, что введенные Соединенными Штатами санкции являются лишь первым этапом и пока касаются двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Однако это охватывает не весь экспорт нефти из России, ведь остаются другие игроки, в частности "Газпром нефть" и мелкие поставщики. Таким образом, существует потенциал для дальнейшего расширения ограничений.

Трамп, по словам эксперта, сделал символический шаг, введя санкции против ключевых компаний, чтобы продемонстрировать серьезность намерений, одновременно оставив возможность для дальнейшего усиления давления. Следующими шагами могут стать ограничения в сфере торговли сжиженным газом, а также вторичные санкции против стран и компаний, сотрудничающих с Россией.

Россия в определенной степени адаптировалась к санкциям, поэтому эффект от них будет ощутимым, но не долговременным, что потребует постоянного обновления и усиления ограничений. Основной акцент, как подчеркивает Горбач, сосредоточится не столько на самой России, сколько на давлении на ее ключевых торговых партнеров - прежде всего Китай и Индию.

"Трамп планирует 30 октября-1 ноября встречаться с Си Цзиньпинем в Южной Корее на Саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Разговоры Трампа с Си Цзиньпинем прежде всего будут по торговле. Ключевое для Трампа - это торговый баланс: нужно продавать больше американских товаров китайцам, чем сейчас, и американские нефть или газ вполне могут заменить российские на китайском рынке. Об этом они могут говорить. Не возьмусь сейчас предсказать реакцию Китая, но американская сторона будет зондировать вопрос сворачивания российского импорта в Китай, прежде всего нефти и нефтепродуктов, но и всех энергетических продуктов, которые могут быть замещены американскими. Поэтому ближайшая неделя определит дальнейшее развитие событий в американо-российских переговорах. Подключится фактор Китая, и он будет определяющим", - резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

"Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

17:14Фронт
Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

17:13Украина
"Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войны

"Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войны

17:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревья

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревья

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Последние новости

17:02

"Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войны

16:35

Принц Уильям рассказал о "единственно правильном способе", которым он ест булочки

16:31

Не просто декор: для чего казаки вешали оружие над порогом или иконами

16:26

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

16:15

Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяекВидео

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – ГорбачРоссия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач
15:54

Свидание с другой: Мандзюк разорвала отношения с "Холостяком" Тереном

15:50

Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

15:44

План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

15:36

Украину охватит порывистый ветер и снег: когда наступит долгожданное потепление

Реклама
15:19

Вызывает ожоги и даже смерть: в Украине заметили чрезвычайно ядовитое насекомое

14:57

"Свалил наповал": победительница Радиодиктанта раскритиковала текст и СумскуюВидео

14:43

Четыре знака зодиака преодолеют большое разочарование в ноябре

14:20

Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти: эксперт объяснил, почему это реально

14:16

На светофоре может появиться четвертый цвет: какую функцию он будет выполнять

14:10

Пока мама заграницей: экс-супруг Денисенко забрал сына на семейную прогулкуВидео

14:02

"Как без него жить дальше": за что жена Дизеля Яценко винит себя после его смерти

14:01

Раз и навсегда: как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

13:58

Гороскоп на завтра 28 октября: Овнам - хорошие новости, Скорпионам - успех

13:49

План о прекращении огня будет готов через 7-10 дней: Зеленский рассказал детали

13:43

15 шахедов и куча взрывов: Чернигов под массированным обстрелом РФ

Реклама
13:35

В Кремле признались, зачем РФ испытывает новые ядерные ракеты

13:18

Пылает в тылу оккупантов: ССО ударили по складу горючего и нефтебазе на Луганщине (видео)

12:51

Известного украинского актера мобилизовали: "Поддерживайте мою маму"

12:49

"Дальше я сам": Миша Лебига сообщил о страшном горе в семье

12:41

В Украине выросла стоимость ряда продуктов: сколько теперь придется платить

12:25

Конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему

12:22

Путин готов принять мирную концепцию Белого дома: реакция Украины

12:21

Может сгореть много приборов: топ советов для украинцев во время отключений

12:09

Анну Кошмал и ее дочь забрала скорая помощь посреди ночи - что случилось

11:45

Новые санкции США против России: Трамп заинтриговал заявлением

11:29

"Паника, меня трясет": что произошло во время родов 47-летней ведущей

11:18

"Уже и не надо": Наталья Сумская приняла окончательное решение

11:06

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

11:01

Их размер трудно представить: на территории Украины когда-то росли грибы-гигантыВидео

10:59

По бабушкиному рецепту: рецепт квашеной капусты, которая получается всегда

10:53

Найдите подарочную карту среди пакетов: только 1% увидит ее за 18 секунд

10:29

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

10:17

На 101 году жизни: умерла известная звезда Голливуда

10:02

Цены растут как на дрожжах: в Украине популярный овощ стал "золотым"

09:56

Более 900 грн доплаты: кому из пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре

Реклама
09:45

Как можно зажечь лампочку без электричества: самый простой способВидео

09:31

Китай строит новую мировую валютную системумнение

09:22

В Украине начались экстренные отключения света: список областей

09:18

"Такая позорная": Наталья Сумская попала в скандал из-за сына

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

09:15

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

09:12

Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

08:41

Дедлайн до середины ноября: Путин хочет захватить еще один украинский город

08:29

Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять