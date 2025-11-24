США допускают потерю Украиной всего Донбасса: известны сроки

В Пентагоне считают, что следующие месяцы будут критическими для Украины.

Через 12 месяцев вся Донецкая область, вероятно, будет под контролем РФ / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, 53 ОМБ им. князя Владимира Мономаха.

США считают ближайшие месяцы критическими

Ситуация на фронте развивается не в пользу Украины

В Женеве делегации США и Украины согласовали большинство пунктов американского мирного плана

Для Украины следующие месяцы будут критическими, а через год Донецкая область может оказаться под контролем России. В такой перспективе уверены Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, американские военные во время визита в Киев на прошлой неделе заявили, что ситуация на фронте для Украины складывается не в ее пользу. По оценке США, даже через 12 месяцев Донецкая область может быть потеряна.

"А если они нам все [военную помощь] обрежут — то это может произойти еще быстрее", — рассказал один из собеседников.

О чем договорились в Женеве

После переговоров в Женеве делегациям Украины и США удалось согласовать большинство положений американского мирного плана, а часть противоречивых норм скорректировать. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу "наиболее продуктивной за все десять месяцев работы над мирным процессом". Глава украинской делегации Андрей Ермак также охарактеризовал диалог как "очень продуктивный".

По информации РБК-Украина, во время встречи удалось согласовать вопросы численности ВСУ, статуса Запорожской АЭС, формата обмена пленными и возвращения осужденных.

В то же пункты относительно территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции решили вынести "за скобки" для обсуждения на уровне президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Встреча может состояться уже на этой или следующей неделе, хотя конкретную дату в Женеве не согласовали.

Согласно проекту американского плана, оккупированные Крым, Луганская и Донецкая области де-факто признаются российскими, а линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается. В то же время Россия должна оставить другие захваченные территории — в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Среди других спорных пунктов плана — сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек и совместный контроль над Запорожской АЭС.

По словам источников РБК-Украина, во время визита американцы интересовались, какую численность армии считает необходимой украинская сторона, предлагая альтернативу 800 тысячам вместо 600 тысяч.

Вопрос русского языка или церкви и ограничения вооружения в документе отсутствуют.

Дальнейший путь плана предусматривает согласование финальных пунктов между Украиной и США, а также согласование положений, касающихся европейских партнеров. После этого американские переговорщики будут работать по схеме "кнута и пряника" для убеждения России в принятии согласованного плана.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред, 23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией была продуктивной.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

Издание Financial Times писало, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

