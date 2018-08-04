КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН

КНДР изготовила еще две МБР - это как-то не походит на сворачивание ядерной программы

Северная Корея, несмотря на неоднократные заявления о своей якобы приверженности процессу денуклеаризации, не прекратила свою программу ядерных вооружений, говорится в докладе, представленном Совету безопасности ООН группой независимых экспертов.

Еще апреле этого года, до Сингапурского саммита, Пхеньян сообщил о замораживании ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, а также о намерении закрыть полигон Пунгери, на котором с 2006 года происходили эти испытания, передает BBC.

Однако недавно появилась информация, что КНДР изготовила еще несколько ядерных ракет. А эксперты установили, что несмотря на введенные против КНДР санкции, масштабы нелегальной перекачки топливной нефти с иностранных судов лишь возросли - метод предполагает прямую перекачку с одного корабля на другой и осуществляется в открытом море.

Читайте такжеКим Чен Ын попросил у Китая помощи в снятии санкций с КНДР"Северная Корея не прекратила работу над ядерной и ракетной программами и продолжает игнорировать резолюции Совбеза ООН, наращивая объемы прямой перекачки нефтепродуктов. Таким же образом в 2018 году осуществлялись трансферы угля", - говорится в докладе.

Авторы также утверждают, что Пхеньян пытался наладить поставки легкого вооружения, техники и другой продукции военпрома в Ливию, Йемен и Судан.

В итоге по рассмотрению данных фактов эксперты пришли к неутешительному выводу, что, судя по возрастающей активности КНДР, финансовые санкции против нее попросту неэффективны.

Напомним, ранее источники в разведке США заявили, что КНДР вопреки Сингапурским договоренностям наращивает свою ядерную программу.