После двух писем Ким Чен Ына Трамп сам написал лидеру КНДР

Трамп и Ким Чен Ын продолжают обмениваться письмами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые направил свое письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну - до этого лишь Ким писал Трампу.

Трамп передал Ким Чен Ыну свое письмо через американскую делегацию на форуме ASEAN в Сингапуре; в этом году на форуме присутствуют и диппредставители КНДР, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 августа 2018 г.

4 августа посол США на Филиппинах Сун Ким вручил письмо северокорейскому министру МИД КНДР Ри Ен Хо во время встречи на полях форума организации стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), который проходит в Сингапуре.

Читайте такжеКНДР заявила о недовольстве позицией США после переговоров с ПомпеоПисьмо, написанное Трампом, является ответом на послание лидера КНДР, который тот отправил президенту еще в июле.

При этом ранее стало известно, что Северная Корея, несмотря на неоднократные заявления о своей якобы приверженности процессу денуклеаризации, не прекратила свою программу ядерных вооружений.