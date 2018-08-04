После двух писем Ким Чен Ына Трамп сам написал лидеру КНДР

4 июля посол США на Филиппинах Сун Ким вручил письмо северокорейскому министру МИД КНДР Ри Ен Хо.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые направил свое письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну - до этого лишь Ким писал Трампу.
Трамп передал Ким Чен Ыну свое письмо через американскую делегацию на форуме ASEAN в Сингапуре; в этом году на форуме присутствуют и диппредставители КНДР, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.
I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 августа 2018 г.
4 августа посол США на Филиппинах Сун Ким вручил письмо северокорейскому министру МИД КНДР Ри Ен Хо во время встречи на полях форума организации стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), который проходит в Сингапуре.
Читайте такжеКНДР заявила о недовольстве позицией США после переговоров с ПомпеоПисьмо, написанное Трампом, является ответом на послание лидера КНДР, который тот отправил президенту еще в июле.
При этом ранее стало известно, что Северная Корея, несмотря на неоднократные заявления о своей якобы приверженности процессу денуклеаризации, не прекратила свою программу ядерных вооружений.