Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией

Александр Вучич весьма решителен в своих высказываниях

Президент Сербии Александар Вучич сравнил Хорватию с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером из-за высылки более 200 тыс. сербов в конце хорватской войны 1991-1995 годов за независимость.

Как сообщает Радио Свобода, его заявление прозвучало во время чествования памяти погибших в результате хорватской военной операции Буря.

"Гитлер хотел мир без евреев, Хорватия - без сербов. В обоих случаях были призывы к окончательному решению", - заявил Вучич.

Власти Хорватии пока не комментировали заявление сербского лидера.

Как ранее сообщалось, президент Сербии Александр Вучич считает своего украинского коллегу Петра Порошенко "более успешным политиком", поскольку тот - больший оптимист в вопросе вступления Украины в Евросоюз, чем он.