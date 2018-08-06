Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв

Очевидцами стали многие итальянцы, ехавшие по тому же шоссе

Недалеко от аэропорта итальянского города Болонья произошел мощный взрыв, пламя и дым от которого поднялись на высоту в несколько метро.

Как объяснили в полиции, инцидент произошел на шоссе, проходящем неподалеку от аэропорта, передает The Sun. На дороге попал в аварию, разбился и затем взорвался грузовик-танкер с легковоспламеняющимся веществом. На месте происшествия работают пожарные и врачи скорой помощи.

Также Сеть отозвалась валом публикаций от пользователей, которым "повезло" стать очевидцами взрыва.

this was seconds after the explosion in #bologna happened i was literally looking out my window and suddenly there was a lot of fire in the air pic.twitter.com/PtszvhHTKT — nic(jo) and the niners 30 (@trelepparc) 6 августа 2018 г.

Сейчас дорога к аэропорту закрыта в обе стороны.

Напомним, ранее в российской Калуге неизвестные взорвали вход в местный Пенсионный фонд.