"Сюсюканье с Россией не принесет хорошего". Президент Грузии заявил о возрастающем аппетите РФ

Маргвелашвили считает Россию агрессором

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что заигрывание с Россией не принесет ничего хорошего ее союзникам, а лишь раззадорит агрессора к захвату новых земель и территорий.

«Даже с самым прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А также тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя сценариями. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией», - сказал он во время круглого стола: "Ради мира и безопасности – 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года", передает "Грузия Online".

Он отметил, что Грузия знает планы России. Они заключаются в том, чтобы остановить Грузию "любым механизмом, который создаст трудности для страны".

"Наш ответ на эту позицию России следующий – мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз и ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намеченные главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно", – подчеркнул президент Грузии.

Маргвелашвили добавил, что Грузия никогда не намеревалась вернуть свои территории посредством войны и агрессии.

Напомним, выступая на пресс-конференции в Варшаве, глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич заявил о том, что сейчас Украина и Грузия сражается за независимость и безопасность Европы.