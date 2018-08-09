В Москве скончалась легендарная советская артистка

Тамара Дегтярева

Известная советская/российская актриса театра и кино, педагог по актерскому мастерству, а также лауреат Государственной премии СССР Тамара Дегтярева ушла из жизни в возрасте 74 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

Соответствующее сообщение в четверг, 9 августа, опубликовали представители пресс-службы московского театра «Современник», в котором долго работала артистка.

«Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась последние годы, все же победили», − говорится в тексте.

Актриса прославилась ролями в фильмах «Встречи на рассвете», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Расписание на послезавтра», «Крутой маршрут», «Ищу человека», а также в легендарном многосерийном телефильме «Вечный зов».

Напомним, ранее сообщалось о том, что умерла известная советская певица.