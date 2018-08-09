США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22

F-22 - один из лучших многоцелевых истребителей современности / military.com

Еще одна эскадрилья истребителей F-22 военно-воздушных сил США переброшена в Германию для "сдерживания региональной агрессии".

"ВВС США разместили на авиабазе в Шпангдалеме, Германия одну эскадрилью истребителей F-22 Raptors, военных летчиков и сопутствующее оборудование для проведения воздушных учений с другими самолетами, размещенными в Европе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВВС США в Европе.

Истребители прибыли на базу 8 августа и пробудут там как минимум несколько недель в рамках учений, которые являются одним из аспектов евродоктрины сдерживания. Самолеты будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перебрасываться и в другие части Европы.

Читайте такжеИстребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца годаМногоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor был создан компаниями Boeing и Lockheed Martin и принят на вооружение ВВС США в 2005 году. Как отмечается в сообщении, этот истребитель пятого поколения обладает уникальной комбинацией незаметности, скорости, ситуационной гибкости и возможностью поражать как воздушные, так и наземные цели на дальних дистанциях.

Напомним, ранее во время учений истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM. У ракеты включается режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.