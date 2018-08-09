В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов

Неизвестно, чьи именно вещи нашли в ЦАР / Palmarescentrafrique

В Центральноафриканской Республике обнаружены вещи одного из убитых российских журналистов - ноутбук, жесткий диск и мобильный телефон.

"Важной уликой для следствия могут стать ноутбук, съемные носители информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центральноафриканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках и сообщениях, сделанных с этого телефона", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что глава Национальной жандармерии ЦАР подтвердил российскому посольству в Банги готовность республиканских правоохранительных органов сотрудничать с российскими следователями и создать для них необходимые условия для работы в ЦАР.

Читайте такжеНапали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ"Мы фиксируем готовность центральноафриканских властей к самому тесному сотрудничеству с российской стороной в целях выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии... МИД России продолжает держать этот вопрос на особом контроле", – заверила она.

Напомним, 30 июля в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов.

Ранее сообщалось о том, что россияне в ЦАР снимали фильм о наемниках из ЧВК "Вагнер", а убитый режиссер Расторгуев работал на одиозного писателя и "офицера ДНР" Захара Прилепина.

Позже стало известно, что убитые накануне в Центральноафриканской республике россияне перед смертью подверглись похищению и допросу с "пристрастием". Совершение преступления приписывают группировке мусульманских боевиков "Селека".