Страны СНГ собрались создать свой «шенген» в Центральной Азии

В Центральной Азии хотят сделать "шелковую визу". / vuso.ua

В СНГ заговорили о создании государствами Центральной Азии общего визового пространства для туристов.

«Мы сейчас работаем над созданием визы, как мы ее называем, „Шелковый путь“, которая будет как бы аналогом шенгенской визы. На первых порах — мы [Казахстан] с Узбекистаном», — цитирует ТАСС главу Комитета туризма казахстанского Минкультуры и спорта Майнюру Мурзамадиеву.

Такая «шелковая виза» позволит туристу свободно перемещаться по республикам Центральной Азии. Осталось лишь получить одобрение от Узбекистана. Это будет сделано до конца года, уточнила Мурзамадиева.

Пока непонятна роль других стран Центральной Азии в этом деле: этот вопрос обещают проработать и «подготовить предложение для правительства».

Вопрос создания единого визового режима будет вынесен на следующее заседание Совета по туризму стран СНГ. Оно состоится пройдет в Самарканде в 2019 году.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года Украина ввела на границе биометрический контроль. Теперь граждане 71 страны, в том числе России, обязаны сдавать отпечатки пальцев.

Напомним, Япония упростила визовый режим для украинцев. Между Украиной и Японией увеличен срок действия виз с 3 до 5 лет.