"Представитель правительства Украины": в РФ закатили истерику из-за заявления Волкера по Донбассу

В конфликте на Донбассе заинтересованы США, решил Сергей Цеков.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Россией Крыма, прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о ситуации на Донбассе.
"Складывается впечатление, что Волкер чуть ли не представитель правительства Украины, поскольку его заявления в контексте всего того, что делает украинское руководство на Донбассе... На протяжении того времени, что он является спецпредставителем, его обращения адресованы только к России. Ни разу я не слышал, чтобы он требовал соблюдения минских договорённостей со стороны Украины", — заявил Цеков.
Он также отвергнул обвинение в адрес России в затягивании конфликта на Донбассе, сообщает rt.com.
"То, что в Украине конфликт продолжается, в том числе на Донбассе — в этом заинтересованы прежде всего США. Как мне кажется, они очень удовлетворены тем, что украинская сторона борется с Россией. Фактически они руками украинцев борются с Российской Федерацией… Мир в Украине не наступит до тех пор, пока в её дела будут самым непосредственным образом вмешиваться США и такие спецпредставители, как Волкер", — подчеркнул он.
Напомним, ранее Волкер заявил, что Российская Федерация намеренно продлевает конфликт на Донбассе, отправляя туда конвои грузовиков.