"Представитель правительства Украины": в РФ закатили истерику из-за заявления Волкера по Донбассу

В СФ России прокомментировали заявление Курта Волкера / "Правда-ТВ"

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Россией Крыма, прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о ситуации на Донбассе.

"Складывается впечатление, что Волкер чуть ли не представитель правительства Украины, поскольку его заявления в контексте всего того, что делает украинское руководство на Донбассе... На протяжении того времени, что он является спецпредставителем, его обращения адресованы только к России. Ни разу я не слышал, чтобы он требовал соблюдения минских договорённостей со стороны Украины", — заявил Цеков.

Он также отвергнул обвинение в адрес России в затягивании конфликта на Донбассе, сообщает rt.com.

"То, что в Украине конфликт продолжается, в том числе на Донбассе — в этом заинтересованы прежде всего США. Как мне кажется, они очень удовлетворены тем, что украинская сторона борется с Россией. Фактически они руками украинцев борются с Российской Федерацией… Мир в Украине не наступит до тех пор, пока в её дела будут самым непосредственным образом вмешиваться США и такие спецпредставители, как Волкер", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Российская Федерация намеренно продлевает конфликт на Донбассе, отправляя туда конвои грузовиков.