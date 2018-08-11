Волкер рассказал, как Россия специально продлевает конфликт на Донбассе

Россия намеренно продлевает конфликт на Донбассе, отправляя туда конвои грузовиков, считает Курт Волкер / Фото: Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Российская Федерация намеренно продлевает конфликт на Донбассе, отправляя туда конвои грузовиков.

Россия поддерживает боевые действия на востоке украинского государства, несмотря на международные усилия по примирению, написал чиновник в Twitter, комментируя видео Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

“Вот видео СММ ОБСЕ, где видно, как конвои грузовиков незаконно передвигаются между Украиной и Россией. Напоминаю, что Россия заблокировала эффективную миссию по мониторингу границ, и ее силы регулярно препятствуют посещению СММ границы”, — отметил спецпредставитель.

Ранее Курт Волкер говорил, что ничего не может быть достигнуто в результате продолжения конфликта на Донбассе, спровоцированного российской агрессией, а президент РФ Владимир Путин способен "поддержать мир и положить конец войне".