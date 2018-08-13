На ТВ рассказали, когда Путина российские спецслужбы заменили двойниками

Путин и двойники / russsoprot - LiveJournal

На украинском телевидении, на канале ATR выпустили материал, в котором утверждается, что реальный Владимир Путин был заменен на двойника еще в начале 2000-х годов.

Журналисты специально опросили украинских физиогномистов (специалисты по определению типа личности человека по чертам его лица – «Главред»).

«Большие круглые глаза и маленький подбородок – такое выражение лица имеет настоящий Путин. Он исчез из поля зрения еще в начале 2000-х. Тогда российские спецслужбы начали вводить в игру двойников Путина. Постепенно, лишь бы россияне привыкли к подделке. У ФСБ есть «путины» на все случаи жизни», – считают они.

По мнению физиогномиста Светланы Арефнии, каждый двойник используется строго в соответствии с поставленными задачами.

«Их может быть немереное количество. И каждый должен быть для определенных мест, для определенных встреч. Потому что все-таки где-то приходится проявлять свой интеллект, какие-то дипломатические навыки и так далее. Поэтому, для каждого мероприятия, я думаю, есть свой Путин», – заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть всполошил снимок постаревшего Путина.