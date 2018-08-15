Умер Эдуард Успенский: друг писателя назвал причину

Эдуард Успенский

Друг скончавшегося накануне Эдуарда Успенского, композитор Григорий Гладков назвал причину смерти писателя.

"Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально", - цитирует Гладкова Агентство городских новостей "Москва".

Российский детский писатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет в Москве. Его произведения были переведены более чем на 20 языков.

Первая книга Успенского про Дядю Федора "Дядя Федор, пес и кот" увидела свет в 1974 году. Другим известным произведением писателя является сказка "Крокодил Гена и его друзья".