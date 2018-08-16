Политолог рассказал, как в России пытались "слегка оживить мумию-Путина": опубликованы фото

Владимира Путина-"мумию" пытались слегка оживить на форуме, подсветив розовеньким, отметил эксперт / Reuters

Политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий сообщил, что в российском Пятигорске на форуме "Машук" президента РФ Владимира Путина-"мумию" помощники попытались слегка оживить.

Главу России "подсветили розовеньким", чтобы цвет лица на фотографиях был ближе к натуральному, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"С лицом так ничего и не вышло, зато вот пиджак и плешь приобрели миленькие малиновые блики)))", — отметил автор.

Владимира Путина-"мумию" пытались слегка оживить на форуме, подсветив розовеньким, отметил эксперт / Скриншот с facebook.com/aleksej.golobuckij

Ранее Алексей Голобуцкий потроллил Владимира Путина из-за фото, на котором российский президент выглядит почти одного роста с французским коллегой — Эммануэлем Макроном. Посмотреть снимок можно здесь.