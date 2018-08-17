"Вызывает грустную улыбку": Климкин прокомментировал поездку Путина на свадьбу в Австрию

Павел Климкин / УНИАН

Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин дал комментарий по поводу грядущего визита президента РФ Владимира Путина на свадьбу руководителя МИД Австрии Карин Кнайсль. "Если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", — написал украинский дипломат на своей странице в сервисе микроблогов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин прибудет в Австрию на свадьбу Кариен Кнайсль в субботу, 18 августа.