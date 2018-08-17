"Победили коммунистическую Японию": в США телеведущая эпично лажанула в прямом эфире

Девушка, судя по всему, даже не поняла, что же она выдала / скриншот

Ведущая передачи на телеканале Fox News Эйнсли Эрхардт осрамилась по полной программе - девушка в ходе теледебатов, не сомневаясь, заявила, что США одержали победу над... "коммунистической Японией".

"Мы победили коммунистическую Японию и радикальных исламистов", - заявила она, комментируя слова губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что Америка "никогда не была такой уж великой".

Ведущая также заявила, что США являются "самой щедрой страной в мире", и добавила, что США делает мир лучше.

"Мы - великая страна" - заключила она.

Ainsley Earhardt proudly remembers the time that the United States "defeated communist Japan," proving we are truly a Great country. pic.twitter.com/xFMHWtuQ8v — Bobby Lewis (@revrrlewis) 16 августа 2018 г.

Коллеги телеведущей от ее слов выпали в осадок, а один из них поправил девушку, сказав, что США победили "коммунизм, Японию и много что еще". Впрочем, слово - не воробей...

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