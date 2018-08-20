Россия решила отказаться от украинских деталей в своем бомбардировщике

В РФ такие детали делать уже научились, заверил эксперт.
В российском бомбардировщике Ту-95МС все украинские детали заменят на местные в рамках программы импортозамещения.
Как рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации РФ Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 1", насосы украинского производства на самолете уже поменяли, как и ряд других деталей.
"Для нас не было это большой технологической проблемой, мы сожалеем о разрыве сотрудничества, но, к сожалению, случилось, что случилось", — заявил он.
По его словам, в России такие детали делать уже научились.
Ранее в "Антонове" заявили о планах выпустить 10 самолетов без российских деталей. У предприятия есть "твердый контракт" с Азербайджаном на производство Ан-178.
Как сообщалось, в июне этого года генеральный директор ПАО "Ил" и вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК" Алексей Рогозин заявлял, что в России могут возродить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". По его словам, производство самолетов сверхтяжелого класса Ан-124 "Руслан" может быть перезапущено, так как две трети этих самолетов были построены на заводе в Ульяновске.
В украинском концерне настаивают на том, что выпуск самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможен.
Напомним, в публикации The Washington Times сообщалось о том, что КНР получила на вооружение авианосец с 12 учебно-боевыми самолетами JL-10 c украинскими и российскими реактивными двигателями.
Позднее в компании "Мотор Сич" ответили на обвинения США. Из-за российской агрессии "Мотор Сич" лишилась традиционного рынка для сбыта своей продукции.