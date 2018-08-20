В США хотят усилить санкционный урон российской экономике за счет мировой - Bloomberg

20 августа 2018, 18:58

Маховик американских санкций продолжает медленно раскручиваться.

Флаги США и РФ
Флаги США и РФ / Reuters

Власти США планируют внести изменения в готовящийся санкционный законопроект, направленный на претовращение вмешательства России в грядущие выборы в Конгресс − ради минимизирования последствий для мировой экономики и концентрации их на российской.

Соответстующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного западного агентства Bloomberg.

"Мы хотим добиться того, чтобы экономический ущерб был максимально ограничен российской экономикой, а побочный эффект был незначителен", — заявил один из авторов инициативы, сенатор Крис Ван Холлен.

Также журналисты сообщают, что законопроектом предполагается введение ограничительных мер против РФ в том случае, если американские разведчики добудут убедительные доказательства того − Кремль намеревается вмешаться в намеченные на ноябрь промежуточные выборы в Конгресс США. В частности, документом предлагается ввести санкции касаемо нового суверенного долга РФ, российских банков, горнодобывающих компаний и чиновников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил, как Россия пытается спастить от последствий санкций.

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