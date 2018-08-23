Советник Трампа рассказал, как США будет давить на РФ в сирийском вопросе

Джон Болтон предельно откровенно высказался о данной проблеме.
Российские власти активнейшим образом ищут партнеров, которые помогут покрыть их расходы на восстановление Сирии после окончания военного конфликта.
С таким заявлением выступил Джон Болтон – советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа, сообщает новостное агентство Reuters. По его мнению, сложившаяся ситуация обязательно станет рычагом давления на нее по сирийскому вопросу.
В частности, Болтон предположил, что в нынешних условиях на РФ можно надавить – с целью добиться помощи с вопроом вывода иранского военного контингента с территории Сирии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что США свернули финансирование стабилизации ситуации в Сирии.