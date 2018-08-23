Советник Трампа рассказал, как США будет давить на РФ в сирийском вопросе

23 августа 2018, 04:33

Джон Болтон предельно откровенно высказался о данной проблеме.

Джон Болтон
Джон Болтон / Orlando Political Observer

Российские власти активнейшим образом ищут партнеров, которые помогут покрыть их расходы на восстановление Сирии после окончания военного конфликта.

С таким заявлением выступил Джон Болтон – советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа, сообщает новостное агентство Reuters. По его мнению, сложившаяся ситуация обязательно станет рычагом давления на нее по сирийскому вопросу.

В частности, Болтон предположил, что в нынешних условиях на РФ можно надавить – с целью добиться помощи с вопроом вывода иранского военного контингента с территории Сирии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США свернули финансирование стабилизации ситуации в Сирии.

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Россия война Сирия Джон Болтон.
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