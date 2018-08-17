США свернули финансирование стабилизации в Сирии - Associated Press

Дональд Трамп / Reuters

Администрация президента Дональда Трампа прекращает выделять деньги на проекты по стабилизации ситуации в Сирии, поскольку намерена вывести США из сирийского конфликта.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в Вашингтоне считают, что для этого достаточно средств партнеров США по коалиции.

По данным агентства, в пятницу, 17 августа, администрация уведомила конгресс о прекращении выделения $200 млн на сирийские программы в рамках политики по отказу США от участия в конфликте.

"Эти средства будут с лихвой компенсированы дополнительным финансированием в размере $300 млн со стороны партнеров по коалиции, в том числе $100 млн выделит Саудовская Аравия", - цитирует АР одного из своих собеседников.

"Данный шаг является знаком того, что администрация США прислушивается к позиции Дональда Трампа о необходимости отказа от участия США в конфликте в Сирии", - отмечает агентство.

Накануне издание The Independet сообщило, что Дональд Трамп не исключил, что может отменить директиву Конгресса США о непризнании Вашингтоном суверенитета России над Крымом.

13 августа Трамп подписал закон об оборонном бюджете США объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (в США новый финансовый год начинается с 1 октября. - Прим.).