Меркель спела с грузинским хором немецкую песню: опубликовано видео

Меркель органично вписалась в многоголосие грузинского хора / Фото: скриншот из видео

На официальном ужине в Грузии канцлер Германии Ангела Меркель исполнила вместе с грузинским ансамблем "Швидкаца" свою любимую немецкую песню Wir lieben die Stürme, что в переводе означает "Мы любим бурю".

Как сообщает Общественное телевидение Грузии, немецкий лидер призналась, что исполняет с грузинским хором свою любимую песню. Видео опубликовано в YouTube.

В рамках мероприятия премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал Германии картину XVII века, которая была вывезена в СССР в 1945 году из Дрезденского музея.

Напомним, во время визита в Грузию Меркель заявила, что Грузия и Украина смогут стать частью Европейского Союза в течение десяти лет.