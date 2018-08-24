В Финляндии пассажирский автобус рухнул с моста - четверо погибли

Автобус легко проломил заграждение и упал на бок / Ilta-Sanomat

В Финляндии произошло трагическое ДТП - рейсовый пассажирский автобус пробил ограждение и рухнул с моста на железнодорожные пути. По меньшей мере четыре человека погибли. Инцидент произошел в городе Куопио сегодня, 24 августа.

"По последним данным, погибли четыре человека, 20 пассажиров доставлены в Университетскую больницу Куопио для проведения осмотра", - сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на полицейское управление Восточной Финляндии.

Читайте такжеГибель украинцев в ДТП в Польше: водителю автобуса избрали меру пресеченияПо предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у автобуса, кроме него, в ДТП угодили еще пять автомобилей. На данный момент на месте аварии прекращено движение поездов и автомобилей, на месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины. Узнать больше о ДТП можно здесь.