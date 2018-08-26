Сурков проговорился, что Россия побоялась признать независимость "ЛДНР"

Сурков намекнул, что Россия не признала "ЛДНР" / aksakal.info

Оккупированная пророссийскими силами Южная Осетия стала единственным государством, которому хватило решимости признать самопровозглашенные "ЛДНР".

"Южная Осетия является единственным государством, у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику. Это был не просто символический жест, ведь признание — это гораздо больше. Все мы знаем, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих республик, является дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает в отношении народа Донбасса киевский режим", - цитирует ТАСС советника президента РФ Владислава Суркова.

Такое заявление представитель Владимира Путина сделал по случаю так называемой десятой годовщины "независимости" Южной Осетии. На торжество прибыли главари боевиков "ЛДНР" Александр Захарченко и Леонид Пасечник.

Напомним, Россия в 2008 году признала "независимость" Южной Осетии и Абхазии, аналогичное решение во всем мире приняла лишь Сирия. "ЛДНР" никто, кроме таких же непризнанных республик, официально не признал.

Напомним, после очередного раунда переговоров в Минске представители "ЛНР" и "ДНР" бурно отметили их окончание, а кадры попали в Сеть.