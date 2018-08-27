Сотни полицейских жестко разогнали Майдан в центре Кишинева

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В День независимости Молдовы (27 августа), полиция разогнала протестующих, ночевавших у памятника Штефана чел Маре (Стефана Великого) в центре Кишинева.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", накануне в Кишиневе прошла массовая акция протеста правой оппозиции, которая требует отставки правительства и проведения парламентских выборов попропорциональной системе. Некоторые манифестанты остались ночевать в центре столицы.

Утром к памятнику подъехали автобусы с сотнями полицейских. После того как протестующие отказались покинуть сквер, полиция предприняла насильную эвакуацию. В результате потасовок пострадали несколько человек.

Ранее президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о намерении наладить отношения с Украиной.