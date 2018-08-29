США подали иск к России в ВТО

Всемирная торговая организация стала ареной торговой войны между РФ и США с Украиной / globallookpress.com

Россия теперь судится из-за ввозных тарифов не только с Украиной: иск из-за повышения Россией импортных пошлин на ряд американских товаров в ответ на повышение Америкой тарифов на сталь и алюминий во Всемирную торговую организацию подали США.

По утверждению США, Россия нарушила правила ВТО, повысив пошлины только на американские товары и превысив пределы допустимого повышения, передает "Медуза".

Читайте такжеСША поддерживают позицию России в ВТО - PoliticoИск США прокомментировали в Минэкономразвития РФ, заявив, что Россия действовала в рамках соглашения ВТО о защитных мерах, позволяющего компенсировать ущерб от действий другой стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подачу иска от США "ненормальной" и пообещал, что Россия "будет использовать здесь всю широкую палитру контраргументов".

Россия ввела пошлины в размере 25-40% на ряд американских товаров в ответ на решение США повысить пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%). Россия также подала иск к США в ВТО.

Ранее Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства. Арбитраж ВТО также признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко. Украина обжаловала это решение.