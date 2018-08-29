Лавров и Помпео хотят встретиться из-за новых санкций против РФ

Помпео и Лавров / МИД РФ

Государственный секретарь США Майк Помпео направил запрос о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым; вероятной темой встречи называют новые антироссийские санкции.

О вероятной встрече друх руководителей внешнеполитических ведомств стран-противников сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе, передает ТСН.

По информации издания, Помпео ссылался на соответствующее поручение президента Дональда Трампа, а Лавров согласился на предложение. Руководители внешнеполитических ведомств США и РФ договорились определить дату встречи после переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Сергея Патрушева. Ориентировочно Лавров и Помпео увидятся в сентябре, однако относительно места определенности нет – возможно, это произойдет в Вашингтоне или Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН в конце месяца.

Читайте такжеЕвропа решила помочь России обойти санкции СШАСведения о времени и месте встречи подтвердили и источники российских СМИ в МИД РФ.

27 августа санкции США в против России по обвинениям со стороны Вашингтона в применении химического оружия в Солсбери вступили в силу. С этого дня прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной. Россия также лишается кредитной и финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

Второй пакет санкций США запланирован на ноябрь. В него может войти почти полное ограничение экспорта и импорта.