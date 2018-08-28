В Moody's рассказали об ударе санкций США по экономике России

Белый дом / WhiteHouse.gov

Известное западное финансовое рейтинговое агентство Moody's оценило возможные последствия новых "антироссийских" санкций США, вступивших в силу в понедельник, 27 августа.

Такое сообщение опубликовало российское новостное агентство "РИА Новости". Согласно обнародованным данным, эксперты агентства Moody's полагают, что сперва новые ограничительные меры незначительно повлияют на российскую экономику РФ, но в значительной степени мешать способности финансовых учреждений из привлекать кредитные средства и предоставлять кредиты.

Однако, в агентстве считают, что риск представляют гораздо более жесткие санкции, которые сейчас обсуждаются в США и могут быть приняты уже до конца нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснила, как американские санкции надломают позвоночник российской системы.