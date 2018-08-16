Эксперт объяснила, как американские санкции надломают позвоночник российской системы

16 августа 2018, 05:28

Российская власть сделала непростительную ошибку, решив, что Америку можно дергать за хвост и испытывать бесконечно ее терпение.

санкции, Россия
/ inforesist.org

Россия оказалась перед угрозой санкционной блокады, а к нынешним санкциям Америка обещает новую удавку, от которой будет трудно избавиться, считает российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

По ее словам, даже если уйдут нынешние кремлевские правители, санкционная удавка останется в наследство: "Коллективный Запад» вовсе не пытается обвалить российскую экономику – зачем им эта головная боль? Свалить президента Путина? Чушь! Западные санкции никогда не приводили к смене режима. Речь идет о формировании механизма, который заставлял бы российский правящий класс платить за его уверенность во вседозволенности не только дома, но и вне дома".

Она считает, что заявленные американские санкции создают для России новую геополитическую ситуацию: надломают позвоночник российской системы, а также разрушат конструкцию поддержания жизнеспособности России за счет западных финансовых и технологических ресурсов.

"Российская власть сделала непростительную ошибку, решив, что Америку можно дергать за хвост и испытывать бесконечно ее терпение. Раздразнив США, Кремль не просто превратил РФ в фактор американской политической борьбы. Американцы сделали то, что проделала российская власть у себя дома в отношении США: антироссийская позиция стала критерием американского патриотизма и почти национальной идеей", - подчеркнула политолог в Facebook.

Несмотря на то, что президент Дональд Трамп хочет дружить с Россией, даже в случае отставки хозяина Белого дома "жесть останется надолго".

"Что бы россияне ни делали, будет плохо. Попытаются дружить с Америкой – американцы будут подозревать в злых намерениях. Если, конечно, Россия не скажет: «Mea Culpa!» Но у России нет привычки признавать вину и оправдываться. Попытаются отвечать Америке – станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство. Словом, вляпались!", - добавила Шевцова.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как новые санкции превратят Россию в мирового изгоя.

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Новость в спецтеме: "Адские" санкции США против России
США Лилия Шевцова антироссийские санкции
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