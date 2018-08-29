В США прощаются с Джоном Маккейном - опубликовано видео

Сенатор Маккейн распланировал свои похороны еще при жизни / Reuters

В среду, 29 августа, в городе Финикс, штата Аризона, США, проходит церемония прощания со скончавшимся в ночь на 26 августа известнейшим американским сенатором Джоном Маккейном.

Отмечается, что прощаются с покойным сенатором в здании аризонского Капитолия. Как видно из видео, члены семьи Маккейна не сдерживают слез возле его гроба, сообщает "Голос Америки".

Прощання з Джоном Маккейном у Аризоні: pic.twitter.com/dFwRwx74az — Голоc Амepики (@chastime) 29 августа 2018 г.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.