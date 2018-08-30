В США рассказали о новом вооружении для Украины

30 августа 2018, 08:56

США предоставят Украине патрульные катера, подчеркнул Стивен Бланк.

Украина, США, флаги
США предоставят Украине новое вооружение / ukroboronprom.com.ua

Из-за реальной угрозы в Азовском море США могут предоставить Украине вооружение для Военно-морских сил, заявил ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк.

"Все похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, угрожать высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию. Поэтому, насколько мне известно, Соединенные Штаты, без сомнения, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию. А еще сейчас обсуждается вопрос о поставках противокорабельных ракет, которые можно использовать для того, чтобы отразить возможную российскую морскую атаку в украинских территориальных водах или вблизи них", – подчеркнул Бланк.

По его словам, американская помощь будет направлена на усиление оборонных возможностей Украины в целом, сообщает "Радио Свобода".

"Как именно – будут решать правительства Украины и США. Но в целом Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем есть сейчас", – добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина запросила у США три системы противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за единицу.

Вместе с тем в Государственном департаменте США отказался комментировать эту информацию.

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Украина США
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